На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов об установлении требований финансовой достаточности.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен в целях снижения требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями), осуществляющим брокерскую деятельность, а также приведения в соответствие с требованиями нормотворческой техники, установленной Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах».

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 14 по 24 августа 2020 г. на адрес электронной почты: .