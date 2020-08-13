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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФИНАНСОВОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ
15:02 14.08.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов об установлении требований финансовой достаточности.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен в целях снижения требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями), осуществляющим брокерскую деятельность, а также приведения в соответствие с требованиями нормотворческой техники, установленной Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах».
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 14 по 24 августа 2020 г. на адрес электронной почты: .
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