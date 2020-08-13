ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.08.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО УДАЛЕНИЮ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ


11:52 14.08.2020

Постановлением Совета министров № 467 от 7 августа 2020 г. утверждено Положение о порядке возмещения части затрат, связанных с проведением мероприятий по удалению древесно-кустарниковой растительности.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, определен порядок взаимодействия организаций, обслуживающих воздушные линии электропередачи, входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» (организации Белэнерго), с государственными производственными лесохозяйственными объединениями, подчиненными Министерству лесного хозяйства (ГПЛХО), и иными юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, подчиненными Министерству лесного хозяйства (юридические лица, ведущие лесное хозяйство), по возмещению части затрат, связанных с проведением мероприятий по удалению древесно-кустарниковой растительности, в случае недостаточности доходов от ее реализации для компенсации этих затрат.

Удаление древесно-кустарниковой растительности осуществляется на расстоянии 25 метров в каждую сторону от крайних проводов воздушных линий электропередачи напряжением 35–750 кВ, подпадающих под расширение просек, в порядке проведения прочих рубок на земельных участках земель лесного фонда ГПЛХО.

Организации Белэнерго по согласованию с ГПЛХО ежегодно до 1 августа утверждают графики проведения юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, мероприятий по удалению древесно-кустарниковой растительности на очередной календарный год с указанием сроков и объемов проведения работ по каждому мероприятию.

Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, по согласованию с ГПЛХО на основании утвержденных графиков ежегодно до 15 сентября осуществляют расчеты прогнозируемых затрат, связанных с удалением древесно-кустарниковой растительности, и прогнозируемых доходов от ее реализации на очередной календарный год и направляют такие расчеты в организации Белэнерго.

Постановление вступило в силу 9 августа 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2020
валюта курс
EUR 2.9106
USD 2.4609
RUB 3.3486
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2020
валюта курс +/-
EUR 2.9106 +0.0248
USD 2.4609 +0.0026
RUB 3.3486 -0.009
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9100 2.9250
USD 2.4750 2.4820
RUB 3.3500 3.3700
подробнее

Конвертация в банках
на 14.08.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 86.0000 87.0000
USD/RUB 73.0000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте