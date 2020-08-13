Постановлением Совета министров № 467 от 7 августа 2020 г. утверждено Положение о порядке возмещения части затрат, связанных с проведением мероприятий по удалению древесно-кустарниковой растительности.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, определен порядок взаимодействия организаций, обслуживающих воздушные линии электропередачи, входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» (организации Белэнерго), с государственными производственными лесохозяйственными объединениями, подчиненными Министерству лесного хозяйства (ГПЛХО), и иными юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, подчиненными Министерству лесного хозяйства (юридические лица, ведущие лесное хозяйство), по возмещению части затрат, связанных с проведением мероприятий по удалению древесно-кустарниковой растительности, в случае недостаточности доходов от ее реализации для компенсации этих затрат.

Удаление древесно-кустарниковой растительности осуществляется на расстоянии 25 метров в каждую сторону от крайних проводов воздушных линий электропередачи напряжением 35–750 кВ, подпадающих под расширение просек, в порядке проведения прочих рубок на земельных участках земель лесного фонда ГПЛХО.

Организации Белэнерго по согласованию с ГПЛХО ежегодно до 1 августа утверждают графики проведения юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, мероприятий по удалению древесно-кустарниковой растительности на очередной календарный год с указанием сроков и объемов проведения работ по каждому мероприятию.

Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, по согласованию с ГПЛХО на основании утвержденных графиков ежегодно до 15 сентября осуществляют расчеты прогнозируемых затрат, связанных с удалением древесно-кустарниковой растительности, и прогнозируемых доходов от ее реализации на очередной календарный год и направляют такие расчеты в организации Белэнерго.

Постановление вступило в силу 9 августа 2020 г.