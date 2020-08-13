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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАЗУТ В БЕЛАРУСИ ПРИЗНАН ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРОМ
10:24 14.08.2020
Указом № 300 от 7 августа 2020 г. мазут признан подакцизным товаром.
«В целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета документом определено признать подакцизным товаром мазут, производимый на территории Республики Беларусь, реализуемый (передаваемый) энергоснабжающим организациям, входящим в состав ГПО «Белэнерго», и используемый ими для выработки электрической и тепловой энергии в целях замещения природного газа (замещающий мазут)», - говорится в документе, опубликованном в НЦПИ.
Указом установлена ставка акцизов за 1 тонну замещающего мазута как произведение ставки вывозной таможенной пошлины на мазут и официального курса белорусского рубля к доллару США, устанавливаемого Национальным банком.
Для расчета значения ставки акцизов применяются ставка вывозной таможенной пошлины, действующая на день отгрузки (передачи) замещающего мазута энергоснабжающим организациям, и официальный курс белорусского рубля к доллару США, установленный Национальным банком на первое число календарного месяца, в котором осуществлена отгрузка (передача).
Полученное значение ставки акцизов округляется с точностью до двух знаков после запятой.
Указ вступил в силу 12 августа 2020 г.
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