Указом № 300 от 7 августа 2020 г. мазут признан подакцизным товаром.

«В целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета документом определено признать подакцизным товаром мазут, производимый на территории Республики Беларусь, реализуемый (передаваемый) энергоснабжающим организациям, входящим в состав ГПО «Белэнерго», и используемый ими для выработки электрической и тепловой энергии в целях замещения природного газа (замещающий мазут)», - говорится в документе, опубликованном в НЦПИ.

Указом установлена ставка акцизов за 1 тонну замещающего мазута как произведение ставки вывозной таможенной пошлины на мазут и официального курса белорусского рубля к доллару США, устанавливаемого Национальным банком.

Для расчета значения ставки акцизов применяются ставка вывозной таможенной пошлины, действующая на день отгрузки (передачи) замещающего мазута энергоснабжающим организациям, и официальный курс белорусского рубля к доллару США, установленный Национальным банком на первое число календарного месяца, в котором осуществлена отгрузка (передача).

Полученное значение ставки акцизов округляется с точностью до двух знаков после запятой.

Указ вступил в силу 12 августа 2020 г.