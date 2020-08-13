Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, целью которого является установление единообразного подхода к выполнению перевозок пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильных перевозок пассажиров транспортом общего пользования.

Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.

Обсуждение проводилось на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 июля 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, от участников публичного обсуждения поступило 2 комментария.

Предложения по внесению изменений в проект не были поддержаны, так как не соответствуют цели проекта постановления.

Ознакомиться более подробно с результатами рассмотрения поступивших замечаний и (или) предложений можно на сайте НЦПИ.