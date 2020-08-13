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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ
16:28 13.08.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, целью которого является установление единообразного подхода к выполнению перевозок пассажиров городским электрическим транспортом и автомобильных перевозок пассажиров транспортом общего пользования.
Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.
Обсуждение проводилось на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 июля 2020 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, от участников публичного обсуждения поступило 2 комментария.
Предложения по внесению изменений в проект не были поддержаны, так как не соответствуют цели проекта постановления.
Ознакомиться более подробно с результатами рассмотрения поступивших замечаний и (или) предложений можно на сайте НЦПИ.
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