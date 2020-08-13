На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, разработанный в целях совершенствования государственного регулирования в области добычи (изъятия) топляковой древесины.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, с принятием проекта будут устранены пробелы в законодательном регулировании отношений, связанных с добычей (изъятием) топляковой древесины, что обеспечит системность и комплексность правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 12 по 24 августа 2020 г. включительно на электронный адрес: