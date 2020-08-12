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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ УКАЗА О ДОБЫЧЕ (ИЗЪЯТИИ) ТОПЛЯКОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ

17:02 12.08.2020 На общественное обсуждение вынесен проект указа «О добыче (изъятии) топляковой древесины», разработанный в целях совершенствования государственного регулирования в области добычи (изъятия) топляковой древесины. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом указа устанавливаются требования к выполнению работ по добыче (изъятию) топляковой древесины, к содержанию документации, ее согласованию субъектами хозяйствования. Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 12 по 24 августа 2020 г. включительно на электронный адрес: