Постановлением Совета министров №470 от 10 августа 2020 года установлен порядок норм расхода топлива».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, нормы расхода топлива в Беларуси для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования (нормы расхода топлива) устанавливаются руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями самостоятельно либо на основании результатов испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией.

При этом республиканским органам государственного управления предоставлено право определять требование о согласовании норм расхода топлива, устанавливаемых руководителями подчиненных (входящих в состав, систему) организаций, и порядок такого согласования.

С 12 июля 2015 года до вступления в силу постановления допускается применение норм расхода топлива, установленных в данный период руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями самостоятельно либо на основании результатов испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией, при условии, что такие нормы не установлены актами законодательства или локальными актами республиканских органов государственного управления и иных государственных органов (организаций), подчиненных (подотчетных) президенту или правительству.

Документ за исключением его отдельных положений вступает в силу после его официального опубликования.