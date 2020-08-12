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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМ РАСХОДА ТОПЛИВА
15:02 12.08.2020
Постановлением Совета министров №470 от 10 августа 2020 года установлен порядок норм расхода топлива».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, нормы расхода топлива в Беларуси для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования (нормы расхода топлива) устанавливаются руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями самостоятельно либо на основании результатов испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией.
При этом республиканским органам государственного управления предоставлено право определять требование о согласовании норм расхода топлива, устанавливаемых руководителями подчиненных (входящих в состав, систему) организаций, и порядок такого согласования.
С 12 июля 2015 года до вступления в силу постановления допускается применение норм расхода топлива, установленных в данный период руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями самостоятельно либо на основании результатов испытаний, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией, при условии, что такие нормы не установлены актами законодательства или локальными актами республиканских органов государственного управления и иных государственных органов (организаций), подчиненных (подотчетных) президенту или правительству.
Документ за исключением его отдельных положений вступает в силу после его официального опубликования.
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