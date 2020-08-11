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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НУЖД
12:56 12.08.2020
Постановлением Министерства энергетики № 22 от 22 июня 2020 г. утверждены Правила эксплуатации гидротехнических сооружений и устройств для энергетических (гидроэнергетических и теплоэнергетических) нужд.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, правила не распространяются на гидроаккумулирующие станции, портовые, судоходные ГТС, сооружения судостроительных и судоремонтных предприятий, а также сооружения судоходной обстановки, сооружения для защиты от наводнений, временные сооружения, мелиоративные системы.
В Правилах говорится об эксплуатации ГТС, их составе и конструкции, оценке технического состояния и т.д.
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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