Постановлением Министерства энергетики № 22 от 22 июня 2020 г. утверждены Правила эксплуатации гидротехнических сооружений и устройств для энергетических (гидроэнергетических и теплоэнергетических) нужд.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, правила не распространяются на гидроаккумулирующие станции, портовые, судоходные ГТС, сооружения судостроительных и судоремонтных предприятий, а также сооружения судоходной обстановки, сооружения для защиты от наводнений, временные сооружения, мелиоративные системы.

В Правилах говорится об эксплуатации ГТС, их составе и конструкции, оценке технического состояния и т.д.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.