Правительство Беларуси выдаст гарантию австрийской компании Kapsch TrafficCom AG (Австрия) в выплате расходов на изменение электронной виньетки при проезде транспорта по платным дорогам. Об этом говорится в постановлении Совмина № 469 от 7 августа 2020 года.

«Выдать компании Kapsch TrafficCom AG (Австрийская Республика) гарантию правительства Беларуси в выплате расходов на создание изменения «Электронная виньетка» системы электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения («Система электронного сбора платы») за проезд транспортных средств по определенным дорогам Беларусь («ЕТС-Система»)», - говорится в опубликованном в НЦПИ документе.