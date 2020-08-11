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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВЫДАСТ ГАРАНТИЮ АВСТРИЙСКОЙ КОМПАНИИ В ВЫПЛАТЕ РАСХОДОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИНЬЕТКИ ПРИ ПРОЕЗДЕ ТРАНСПОРТА ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ
11:45 12.08.2020
Правительство Беларуси выдаст гарантию австрийской компании Kapsch TrafficCom AG (Австрия) в выплате расходов на изменение электронной виньетки при проезде транспорта по платным дорогам. Об этом говорится в постановлении Совмина № 469 от 7 августа 2020 года.
«Выдать компании Kapsch TrafficCom AG (Австрийская Республика) гарантию правительства Беларуси в выплате расходов на создание изменения «Электронная виньетка» системы электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения («Система электронного сбора платы») за проезд транспортных средств по определенным дорогам Беларусь («ЕТС-Система»)», - говорится в опубликованном в НЦПИ документе.
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