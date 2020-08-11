С 12 августа 2020 г. вступает в силу постановление Совета министров от 11 августа 2020 г. № 475 «Об обороте пиротехнических изделий», которым вводится запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) просит «принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Республики Беларусь».