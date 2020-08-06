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В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНЫ ПЛОЩАДЬ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГРАНИЦ НЕКОТОРЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ
14:40 07.08.2020
Решением Брестского областного Совета депутатов № 194 от 20 июля 2020 г. установлены площадь и местоположение границ городов Каменец, Высокое и сельсоветов Каменецкого района Брестской области в соответствии со сведениями земельно-информационной системы Каменецкого района.
«На основании данного нормативного акта будет произведена государственная регистрация границ городов Каменец, Высокое и сельсоветов Каменецкого района в едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь», – сообщили в Брестском областном исполнительном комитете.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, решение вступило в силу 2 августа 2020 г.
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