Решением Брестского областного Совета депутатов № 194 от 20 июля 2020 г. установлены площадь и местоположение границ городов Каменец, Высокое и сельсоветов Каменецкого района Брестской области в соответствии со сведениями земельно-информационной системы Каменецкого района.

«На основании данного нормативного акта будет произведена государственная регистрация границ городов Каменец, Высокое и сельсоветов Каменецкого района в едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь», – сообщили в Брестском областном исполнительном комитете.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, решение вступило в силу 2 августа 2020 г.