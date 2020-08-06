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ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ СЕРТИФИКАТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА ОБСУЖДАЕТСЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ

11:35 07.08.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении Положения о порядке выдачи сертификата фармацевтического продукта, предусмотренного для международной торговли». Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 7 по 17 августа 2020 г.