Ассоциация предприятий онлайн-торговли (АПОТ) направила в Минздрав разработанный ассоциацией проект указа «Об особенностях продажи лекарственных препаратов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в АПОТ, проектом указа предусматривается проведение в 2020-2021 годах эксперимента по торговле через интернет-магазины безрецептурными лекарственными средствами и биологически активными добавками к пище.

К участию в эксперименте предлагается допустить юридические лица, имеющие лицензию на розничную реализацию лекарственных средств, по определяемому Советом министров перечню.

При этом предусмотрено, что правила розничной торговли лекарствами через интернет-магазины, а также перечень юридических лиц, имеющих право осуществлять указанную торговлю, будут определены на уровне правительства страны.

В случае принятия положительного решения, АПОТ предложено проанализировать результаты эксперимента и до 1 мая 2021 г. внести предложения о целесообразности дальнейшего совершенствования порядка реализации лекарственных препаратов на территории Беларуси.