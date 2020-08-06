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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
АПОТ ВНЕСЛА В МИНЗДРАВ ПРОЕКТ УКАЗА ПО ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ ЛЕКАРСТВАМИ
10:12 07.08.2020
Ассоциация предприятий онлайн-торговли (АПОТ) направила в Минздрав разработанный ассоциацией проект указа «Об особенностях продажи лекарственных препаратов».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в АПОТ, проектом указа предусматривается проведение в 2020-2021 годах эксперимента по торговле через интернет-магазины безрецептурными лекарственными средствами и биологически активными добавками к пище.
К участию в эксперименте предлагается допустить юридические лица, имеющие лицензию на розничную реализацию лекарственных средств, по определяемому Советом министров перечню.
При этом предусмотрено, что правила розничной торговли лекарствами через интернет-магазины, а также перечень юридических лиц, имеющих право осуществлять указанную торговлю, будут определены на уровне правительства страны.
В случае принятия положительного решения, АПОТ предложено проанализировать результаты эксперимента и до 1 мая 2021 г. внести предложения о целесообразности дальнейшего совершенствования порядка реализации лекарственных препаратов на территории Беларуси.
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