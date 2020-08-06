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УСТАНОВЛЕНА ФОРМА РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИСТОЧНИКА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
16:01 06.08.2020
Постановлением Совета министров № 443 от 29 июля 2020 г. установлена форма радиационно-гигиенического паспорта пользователя источника ионизирующего излучения и утверждена Инструкция о порядке его ведения и использования.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, паспорт удостоверяет деятельность пользователя источника ионизирующего излучения по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источником ионизирующего излучения и является обязательным для заполнения пользователями источников ионизирующего излучения первой–четвертой категорий по степени радиационной опасности.
Ежегодное заполнение паспорта осуществляется в целях оценки воздействия источника ионизирующего излучения, направленной на обеспечение радиационной безопасности работников и населения в зависимости от состояния среды обитания и условий жизнедеятельности. Данная оценка необходима для планирования и проведения мероприятий по обеспечению радиационной безопасности.
Пользователи источников ионизирующего излучения первой и второй категорий по степени радиационной опасности представляют паспорта ежегодно в 15-дневный срок после утверждения руководителем пользователя источника ионизирующего излучения в территориальные органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также в областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» по месту расположения пользователя источника ионизирующего излучения.
Постановление вступило в силу 2 августа 2020 г.
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