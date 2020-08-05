Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства здравоохранения «Об отнесении продукции к изделиям медицинского назначения и медицинской технике».

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Беларуси.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 июля 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по результатам публичного обсуждения поступило одно замечание, в котором отмечены три момента.

В частности, указывалось, что документ в целом не содержит конкретных (измеримых) критериев отнесения продукции к медицинским изделиям. Основной критерий является максимально размытым, а перечень дополнительных критериев содержит большое количество неописанных терминов.

Также отмечалось, что работа комиссии по изделиям медицинского назначения и медицинской технике с учетом непопадания в ее состав представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также представителей производителей и бизнес-сообществ не будет являться всеохватывающей, независимой и имеющей явно прослеживаемую заинтересованность.

Помимо этого, существует высокая вероятность несовпадения подходов по отнесению (не отнесению) одной и той же продукции к медицинским изделиям в странах – участницах ЕАЭС, что повлечет для производителей и поставщиков продукции огромные юридические и экономические проблемы и, в дальнейшем, санкции.

Результаты рассмотрения замечания следующие:

1. В связи с многообразием разновидностей продукции, которая при соблюдении ряда различных условий может быть отнесена к медицинским изделиям, решение вопроса о правомерности такого отнесения (отказа в отнесении) не может быть основано на измеримых критериях. В данном случае невозможно рассчитать баллы, категории, степени и т.д. соответствия продукции понятию «медицинское изделие».

2. Согласно пункту 6 Положения о комиссии по изделиям медицинского назначения и медицинской технике, утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Беларуси от 23 апреля 2015 г. № 57, состав комиссии утверждается приказом Минздравом.

Данное Положение не содержит ограничений, препятствующих введению в состав комиссии представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также представителей производителей и бизнес-сообществ (по согласованию с руководством указанных субъектов).

3. В течение 2020 г. на заседаниях рабочей группы по формированию общих подходов к регулированию обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС рассматривался вопрос о внесении изменений в Критерии отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках Евразийского экономического союза (Рекомендация коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2018 г. № 25), а также вопрос о целесообразности разработки комплексного документа, определяющего порядок такого отнесения.

Из изложенного следует, что в рамках ЕАЭС с высокой степенью интенсивности ведутся работы по созданию единой системы отнесения продукции к медицинским изделиям, включающей в себя в том числе систему учета решений по данному вопросу, что позволит избежать несовпадение подходов по отнесению (не отнесению) одной и той же продукции к медицинским изделиям в странах – участницах ЕАЭС.