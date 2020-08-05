Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Государственного комитета судебных экспертиз «О порядке исчисления стажа экспертной работы», которым предусмотрено утверждение Инструкции о порядке исчисления стажа экспертной работы взамен действующего в настоящее время постановления Государственного комитета от 22 февраля 2016 г. № 10 «Об утверждении Инструкции о порядке исчисления стажа экспертной работы».

Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 24 июля по 4 августа 2020 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в ходе общественного обсуждения проекта одним участником высказаны 2 предложения в отношении редакции Инструкции о порядке исчисления стажа экспертной работы, предлагаемой к утверждению проектом.

В частности, из пункта 10, определяющего перечень документов, которыми подтверждается стаж экспертной работы, предложено исключить фразу «другие документы (при необходимости)» и сделать перечень таких документов исчерпывающим.

Данное предложение не учтено. Согласно проекту в стаж экспертной работы засчитываются периоды работы (службы, военной службы) в органах и организациях любых организационно-правовых форм как Республики Беларусь, так и иных государств, при этом в некоторых случаях стаж экспертной работы может насчитывать 20 и более лет, в связи с чем указать точное наименование всех документов, которыми может подтверждаться стаж экспертной работы в различных организациях и в различные периоды, не представляется возможным.