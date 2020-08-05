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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ГОСЗАКУПОК
16:58 05.08.2020
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров по вопросам госузакупок.
В частности, проект постановления предусматривает расширение перечня товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение к постановлению Совета министров № 206 от 17 марта 2016 г.), а также перечня документов, необходимых для целей подтверждения страны происхождения товара.
Документ также предусматривает исключение шестимесячного срока действия сертификата о происхождении товара формы СТ-1 в отношении товара, происходящего из Республики Беларусь, и включение сертификата продукции собственного производства в качестве документа, подтверждающего право на применение преференциальной поправки в отношении товаров, происходящих из Республики Беларусь.
Проектом постановления расширен перечень случаев осуществления государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
С результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно ознакомиться на сайте НЦПИ.
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