Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров по вопросам госузакупок.

В частности, проект постановления предусматривает расширение перечня товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение к постановлению Совета министров № 206 от 17 марта 2016 г.), а также перечня документов, необходимых для целей подтверждения страны происхождения товара.

Документ также предусматривает исключение шестимесячного срока действия сертификата о происхождении товара формы СТ-1 в отношении товара, происходящего из Республики Беларусь, и включение сертификата продукции собственного производства в качестве документа, подтверждающего право на применение преференциальной поправки в отношении товаров, происходящих из Республики Беларусь.

Проектом постановления расширен перечень случаев осуществления государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

С результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно ознакомиться на сайте НЦПИ.