Решением Брестского областного совета депутатов № 192 от 20 июля 2020 г. учреждены премии и порядок их присуждения победителям заключительного этапа республиканской олимпиады (международных олимпиад) по учебным предметам и республиканских (международных) конкурсов профессионального мастерства, а также подготовившим их педагогическим работникам и мастерам производственного обучения учреждений образования Брестской области.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, победителям заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и республиканских конкурсов профессионального мастерства премии установлены в размере: двенадцати базовых величин – за диплом I степени; восемь базовых величин – за диплом II степени; шесть базовых величин – за диплом III степени.

Победители международных олимпиад и международных конкурсов профессионального мастерства получат: двадцать пять базовых величин – за золотую медаль; пятнадцать базовых величин – за серебряную медаль; десять базовых величин – за бронзовую медаль.

Размер премии педагогическим работникам, мастерам производственного обучения, подготовившим победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и республиканских конкурсов профессионального мастерства, составит: пятьдесят базовых величин – за диплом I степени; двадцать пять базовых величин – за диплом II степени; пятнадцать базовых величин – за диплом III степени.

Работникам, подготовившим победителей международных олимпиад и международных конкурсов профессионального мастерства, выплатят: сто базовых величин – за золотую медаль; восемьдесят базовых величин – за серебряную медаль; шестьдесят базовых величин – за бронзовую медаль.

Премия педагогическим работникам, мастерам производственного обучения выплачивается за подготовку каждого победителя.

Решение вступает в силу после официального опубликования.