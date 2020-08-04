|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.08.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БРЕСТСКИЙ ОБЛСОВЕТ ДЕПУТАТОВ УЧРЕДИЛ ПРЕМИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРИСУЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКАНСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ
12:59 05.08.2020
Решением Брестского областного совета депутатов № 192 от 20 июля 2020 г. учреждены премии и порядок их присуждения победителям заключительного этапа республиканской олимпиады (международных олимпиад) по учебным предметам и республиканских (международных) конкурсов профессионального мастерства, а также подготовившим их педагогическим работникам и мастерам производственного обучения учреждений образования Брестской области.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, победителям заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и республиканских конкурсов профессионального мастерства премии установлены в размере: двенадцати базовых величин – за диплом I степени; восемь базовых величин – за диплом II степени; шесть базовых величин – за диплом III степени.
Победители международных олимпиад и международных конкурсов профессионального мастерства получат: двадцать пять базовых величин – за золотую медаль; пятнадцать базовых величин – за серебряную медаль; десять базовых величин – за бронзовую медаль.
Размер премии педагогическим работникам, мастерам производственного обучения, подготовившим победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и республиканских конкурсов профессионального мастерства, составит: пятьдесят базовых величин – за диплом I степени; двадцать пять базовых величин – за диплом II степени; пятнадцать базовых величин – за диплом III степени.
Работникам, подготовившим победителей международных олимпиад и международных конкурсов профессионального мастерства, выплатят: сто базовых величин – за золотую медаль; восемьдесят базовых величин – за серебряную медаль; шестьдесят базовых величин – за бронзовую медаль.
Премия педагогическим работникам, мастерам производственного обучения выплачивается за подготовку каждого победителя.
Решение вступает в силу после официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2020
Курсы в банках
на 05.08.2020
Конвертация в банках
на 05.08.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте