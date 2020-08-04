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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДОПОЛНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОДНОРАЗОВОЙ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОДАЖА КОТОРОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ОБЪЕКТАХ ОБЩЕПИТА С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
11:51 05.08.2020
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 53 от 20 июля 2020 г. дополнен перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в список дополнительно внесены вилки, ложки и ножи.
Таким образом, с 1 января 2021 г. запрещаются использование и продажа в объектах общественного питания следующей одноразовой пластиковой посуды: вилки; ложки; ножи; палочки для размешивания напитков; cтаканы; тарелки; трубочки (соломинки) для напитков; упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий; чашки.
Указанный запрет не распространяется на одноразовые пластиковые крышки для стаканов, а также на изделия и предметы, изготовленные из бумаги и картона, дерева, иных материалов природного происхождения и из комбинированных материалов.
Постановление № 53 вступает в силу с 1 января 2021 г.
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