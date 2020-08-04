Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 55 от 27 июля 2020 г. установлен тариф на услугу по транспортировке нефти по маршрутному направлению «Линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) Мозырь – Адамова Застава».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, тариф установлен в размере 8,43 белорусского рубля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость).

Тариф установлен в связи с необходимостью организации поставок нефти на ОАО «Мозырский НПЗ».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.