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УСТАНОВЛЕН ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ НА УЧАСТКЕ «МОЗЫРЬ – АДАМОВА ЗАСТАВА»
10:03 05.08.2020
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 55 от 27 июля 2020 г. установлен тариф на услугу по транспортировке нефти по маршрутному направлению «Линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) Мозырь – Адамова Застава».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, тариф установлен в размере 8,43 белорусского рубля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость).
Тариф установлен в связи с необходимостью организации поставок нефти на ОАО «Мозырский НПЗ».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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