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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ


09:56 04.08.2020

В Беларуси принимаются меры по поддержке отечественных производителей в сложной экономической ситуации.

Так, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 17 июля 2020 г. приняло постановление № 52 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 29 декабря 2018 г. № 92», предусматривающее расширение оснований для досрочного исключения юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, из списка поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок (список).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в случае подтверждения, что юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенное в список, является единственным производителем, такое лицо подлежит исключению из списка. При этом с целью подтверждения подобного факта МАРТ имеет право дополнительно запрашивать у государственных органов (организаций) документы и (или) сведения, подтверждающие предоставление юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, достоверной информации.

Кроме того, в случае подтверждения факта представления недостоверной информации, послужившей основанием для исключения юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, из списка, такое лицо заново подлежит включению в список на два года, при этом с учетом срока, в течение которого юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, ранее находилось в списке.

Также во избежание ситуаций с многочисленными обращениями субъектов хозяйствования с заявлением об исключении их из списка, в постановлении № 52 уточняется, что повторное исключение юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, на основании подобного факта уже не производится.

«В целом данное постановление направлено на поддержку отечественных производителей в сложной экономической ситуации», - пояснили в министерстве.
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