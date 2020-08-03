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ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ УВОЛЬНЕНИИ В ЗАПАС И ПРИЗЫВЕ НА СРОЧНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, СЛУЖБУ В РЕЗЕРВЕ


17:43 03.08.2020

Александр Лукашенко 3 августа подписал указ № 297 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом предусматривается призвать в августе - ноябре 2020 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

«Выполнение указа позволит обеспечить потребности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в военнослужащих срочной службы и службы в резерве», - говорится в комментарии к документу.

Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.
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