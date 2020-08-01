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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МОЖНО ДО 12 АВГУСТА
16:21 03.08.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об особенностях осуществления интернет-торговли ювелирными изделиями».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определяются особенности осуществления интернет-торговли ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Республике Беларусь и маркированными кодами идентификации, с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2022 г.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 3 по 12 августа 2020 г. на адрес электронной почты: .
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