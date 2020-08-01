На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об особенностях осуществления интернет-торговли ювелирными изделиями».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определяются особенности осуществления интернет-торговли ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Республике Беларусь и маркированными кодами идентификации, с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2022 г.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 3 по 12 августа 2020 г. на адрес электронной почты: .