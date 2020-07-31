На общественное обсуждение вынесен проект указа «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины», разработанный в целях развития торговли с использованием сети интернет через интернет-магазины ювелирными и другими бытовыми изделиями, обеспеченности законности оборота таких товаров, защиты прав потребителей.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 3 по 12 августа 2020 г. на адрес электронной почты: .