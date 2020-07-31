Правительство Беларуси предоставит ОАО «Белагропромбанк» гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам двух госпредприятий в 2020-2022 годах. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 456 от 30 июля 2020 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, Белагропромбанк предоставит УП «Белкоопмех» под гарантии правительства 17 500 рублей в 2020-м, 2021-м и 2022-м годах. Филиалу «Гродненское зверохозяйство» УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» в 2020-м, 2021-м и 2022-м годах будет предоставлено 3500 руб.

Кредиты выдаются на срок до одного года для финансирования текущей деятельности согласно распоряжению президента от 30 июля 2020 года № 145рп «О финансовом оздоровлении звероводческой отрасли потребительской кооперации».

Плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита.

Министерству финансов поручено оформить гарантии в установленном порядке.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.