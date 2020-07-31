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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛАРУСЬ С 1 АВГУСТА ПОВЫСИЛА ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
09:38 03.08.2020
Беларусь с 1 августа повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 450 от 29 июля 2020 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $46,9 за 1 т (ранее - $37,8).
Пошлина на прямогонный бензин повышена с $20,7 до $25,7 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $11,3 до $14,0 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
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