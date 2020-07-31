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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЭМИТЕНТОВ ТОПЛИВНЫХ КАРТ
14:47 31.07.2020
Постановлением Совета министров № 440 от 29 июля 2020 года утверждено Положение о порядке регистрации резидента в качестве эмитента топливных карт на территории Беларуси.
Согласно опубликованному на Национальном правом интернет-портале документу, регистрацию резидента в качестве эмитента топливных карт осуществляет концерн «Белнефтехим» и(или) Министерство транспорта и коммуникаций.
Резиденты, занимающиеся оптовой торговлей нефтепродуктами и (или) розничной торговлей нефтепродуктами, должны обращаться с заявлением в «Белнефтехим». Организациям, осуществляющим взимание платы за проезд по платным автомобильным дорогам, необходимо обращаться в Минтранс.
При этом резиденты, которые занимаются одновременно двумя видами деятельности, могут по своему усмотрению обращаться в концерн «Белнефтехим» либо в Минтранс.
Заявление о регистрации представляется в регистрирующий орган уполномоченным представителем резидента, нарочным (курьером) либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Принятое заявление о регистрации должно быть рассмотрено регистрирующим органом в течение пяти рабочих дней со дня его представления.
Сведения об эмитентах топливных карт, их изменения, информация о принятых регистрирующим органом решениях вносятся в реестры в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующих решений, внесения изменений в извещение. Реестры размещаются на официальных сайтах регистрирующих органов в интернете.
Постановление вступает в силу с 9 августа 2020 года.
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