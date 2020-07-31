Постановлением Совета министров № 440 от 29 июля 2020 года утверждено Положение о порядке регистрации резидента в качестве эмитента топливных карт на территории Беларуси.

Согласно опубликованному на Национальном правом интернет-портале документу, регистрацию резидента в качестве эмитента топливных карт осуществляет концерн «Белнефтехим» и(или) Министерство транспорта и коммуникаций.

Резиденты, занимающиеся оптовой торговлей нефтепродуктами и (или) розничной торговлей нефтепродуктами, должны обращаться с заявлением в «Белнефтехим». Организациям, осуществляющим взимание платы за проезд по платным автомобильным дорогам, необходимо обращаться в Минтранс.

При этом резиденты, которые занимаются одновременно двумя видами деятельности, могут по своему усмотрению обращаться в концерн «Белнефтехим» либо в Минтранс.

Заявление о регистрации представляется в регистрирующий орган уполномоченным представителем резидента, нарочным (курьером) либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Принятое заявление о регистрации должно быть рассмотрено регистрирующим органом в течение пяти рабочих дней со дня его представления.

Сведения об эмитентах топливных карт, их изменения, информация о принятых регистрирующим органом решениях вносятся в реестры в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующих решений, внесения изменений в извещение. Реестры размещаются на официальных сайтах регистрирующих органов в интернете.

Постановление вступает в силу с 9 августа 2020 года.