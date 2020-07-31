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СООО «СУПЕРПАК ИНВЕСТ» ВКЛЮЧЕНО В СОСТАВ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»

12:53 31.07.2020 В состав концерна «Беллесбумпром» включено совместное общество с ограниченной ответственностью «Суперпак инвест». Об этом говорится в постановлении Совета министров № 448 от 29 июля 2020 года. СООО «Суперпак инвест» находится в г.п. Новоельня, в Дятловском районе Гродненской области.