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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА
11:38 31.07.2020
Постановлением Совета министров № 449 от 29 июля 2020 г. утверждено Положение о порядке проведения государственных экспертиз условий труда.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, уель проведения экспертиз – установление правильности отнесения условий труда к категории «вредные и (или) опасные условия труда» по результатам аттестации.
Документом предусмотрено проведение следующих экспертиз:
правильности применения: списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение или пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; перечня текстильных производств и профессий для целей профессионального пенсионного страхования работниц текстильного производства, занятых на станках и машинах;
качества проведения аттестации;
условий труда на рабочих местах.
Экспертизы проводятся в организациях независимо от их организационно-правовых форм должностными лицами управления охраны и государственной экспертизы условий труда Минтруда и соцзащиты, управлений (отделов) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома.
Правовым актом утверждено также Положение о порядке подготовки заключения для принятия работодателями решений о применении труда женщин на работах, включенных в список тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 июня 2020 г.
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