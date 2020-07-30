ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА


11:38 31.07.2020

Постановлением Совета министров № 449 от 29 июля 2020 г. утверждено Положение о порядке проведения государственных экспертиз условий труда.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, уель проведения экспертиз – установление правильности отнесения условий труда к категории «вредные и (или) опасные условия труда» по результатам аттестации.

Документом предусмотрено проведение следующих экспертиз:

правильности применения: списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение или пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда; перечня текстильных производств и профессий для целей профессионального пенсионного страхования работниц текстильного производства, занятых на станках и машинах;

качества проведения аттестации;

условий труда на рабочих местах.

Экспертизы проводятся в организациях независимо от их организационно-правовых форм должностными лицами управления охраны и государственной экспертизы условий труда Минтруда и соцзащиты, управлений (отделов) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома.

Правовым актом утверждено также Положение о порядке подготовки заключения для принятия работодателями решений о применении труда женщин на работах, включенных в список тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 июня 2020 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.07.2020
валюта курс
EUR 2.8660
USD 2.4386
RUB 3.3226
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8660 +0.0247
USD 2.4386 +0.0206
RUB 3.3226 -0.0236
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8950 2.9000
USD 2.4370 2.4430
RUB 3.3100 3.3230
подробнее

Конвертация в банках
на 31.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1880
EUR/RUB 87.0000 87.6000
USD/RUB 73.5000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте