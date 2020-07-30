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МАРТ ПРЕДОСТАВИЛО АЭРОПОРТАМ ПРАВО САМИМ УСТАНАВЛИВАТЬ ТАРИФЫ НА НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ
10:11 31.07.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) предоставило аэропортам право самим устанавливать тарифы на некоторые услуги. Об этом говорится в постановлении министерства № 54 от 20 июля 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, из перечня услуг аэропортов, тарифы на которые регулируются МАРТ, исключены следующие: обеспечение взлета и посадки воздушного судна при выполнении испытательных полетов; пользование системой общего доступа для автоматизированной регистрации убывающего пассажира; обслуживание делегации в правительственном секторе аэровокзала; предоставление экипажу воздушного судна блока NOTAM; авиационно-техническое обеспечение (обеспечение приемки и выпуска) воздушного судна; предоставление услуг диспетчера по контролю на перроне.
«Таким образом, тарифы на вышеуказанные услуги не подлежат государственному ценовому регулированию и субъектом хозяйствования устанавливаются самостоятельно», - говорится в комментарии к документу.
Постановление № 54 вступает в силу с 3 сентября 2020 года.
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