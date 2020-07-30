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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЕЗНАДЕЖНЫМ ДОЛГОМ И ЕЕ СПИСАНИЯ
14:13 30.07.2020
На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрено принятие указа от 13 июня 2008 г. № 329 «О некоторых вопросах признания задолженности безнадежным долгом и ее списания» в новой редакции.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 июля по 9 августа 2020 г. или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта Указа».
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