На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрено принятие указа от 13 июня 2008 г. № 329 «О некоторых вопросах признания задолженности безнадежным долгом и ее списания» в новой редакции.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 июля по 9 августа 2020 г. или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта Указа».