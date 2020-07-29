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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ
11:54 30.07.2020
Постановлением Совета министров № 432 от 23 июля 2020 г. внесены изменения в Положение о порядке проведения аттестации претендентов на получение свидетельства об аттестации оценщика, выдачи свидетельства об аттестации оценщика, внесения в него изменений и (или) дополнений, продления срока действия, аннулирования и прекращения его действия, выдачи его дубликата, учета выданных свидетельств, утвержденное постановлением Совмина № 148 от 5 февраля 2007 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, с 1 мая 2021 года предусмотрена оптимизация процедуры проведения аттестации претендентов и выдачи свидетельства об аттестации оценщика – Государственный комитет по имуществу будет выдавать свидетельство, объединяющее в один вид объекта оценки земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости.
«Единое» свидетельство будет выдаваться также в случае продления срока действия свидетельства на право проведения независимой оценки капитальных строений либо свидетельства на право оценки земельных участков – при условии наличия обоих действующих свидетельств.
В целях обеспечения вариативности при выборе аттестационной комиссией материалов для принятия решения о продлении срока действия свидетельства установлено, что количество заключений и отчетов об оценке за период срока действия такого свидетельства должно быть не менее трех (не менее одного для заключений и отчетов об оценке объектов интеллектуальной собственности).
Помимо этого, внесены изменения в Положение о порядке проведения экспертизы достоверности оценки (постановление Совета министров № 173 от 10 февраля 2011 г.) в отношении экспертов по проведению экспертизы достоверности оценки в части конкретизации порядка исчисления стажа работы эксперта в сфере оценочной деятельности, в который включаются периоды его работы в качестве работника исполнителя оценки либо проведения им независимой оценки лично как индивидуальным предпринимателем. Также уточнено, что непрерывность в работе эксперта в течение трех лет прерывается при нахождении в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и в случае прохождения срочной военной службы.
Законодательством предусмотрено обязательное проведение экспертизы достоверности оценки при возмездном отчуждении находящихся в государственной собственности жилых домов и жилых помещений, в том числе не завершенным строительством. В этой связи функции по проведению такой экспертизы указанного имущества возложены на соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы (за исключением соответствующих комитетов государственного имущества областных, Минского городского исполнительных комитетов) и государственные организации, организации, доля государственной собственности в уставном фонде которых составляет более 50 процентов, организации, созданные Белорусской торгово-промышленной палатой. Также установлен срок проведения экспертизы – не более 15 календарных дней.
Предусмотрена обязательность предоставления в Государственный комитет по имуществу исполнителями экспертизы отрицательных заключений экспертизы достоверности независимой оценки.
Кроме этого, определен порядок использования государственной информационной системы «Государственный реестр оценщиков».
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