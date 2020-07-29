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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СОЗДАНЫ ДВЕ НОВЫЕ ТАРИФНЫЕ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
10:00 30.07.2020
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и Министерства энергетики № 50/27 от 17 июля 2020 г. созданы две новые тарифные группы потребителей электрической энергии, используемой для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, документ принят в целях приведения в соответствие расчетов между энергоснабжающими организациями ГПО «Белэнерго», организациями, осуществляющими энергоснабжение населения, и самим населением.
Одновременно для данных тарифных групп установлены тарифы на электрическую энергию, предусмотренные постановлением № 1166 для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения.
В МАРТ отмечают, что с принятием указанных постановлений тарифы на электрическую энергию для населения не изменятся.
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