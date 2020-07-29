Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и Министерства энергетики № 50/27 от 17 июля 2020 г. созданы две новые тарифные группы потребителей электрической энергии, используемой для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, документ принят в целях приведения в соответствие расчетов между энергоснабжающими организациями ГПО «Белэнерго», организациями, осуществляющими энергоснабжение населения, и самим населением.

Одновременно для данных тарифных групп установлены тарифы на электрическую энергию, предусмотренные постановлением № 1166 для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения.

В МАРТ отмечают, что с принятием указанных постановлений тарифы на электрическую энергию для населения не изменятся.