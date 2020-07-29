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МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ УСТАНОВЛЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ БЮДЖЕТЫ В ЦЕНАХ ИЮНЯ 2020 ГОДА

18:01 29.07.2020 Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 68 от 22 июля 2020 г. установлены минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах июня 2020 года в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября 2020 г. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, установлены следующие минимальные потребительские бюджеты: трудоспособное население – Br522,13 (ранее – Br513,77); пенсионеры – Br404,52 (ранее – Br398,40); дети в возрасте до трех лет – Br344,25 (ранее – Br340,01); дети в возрасте от трех до шести лет – Br447,30 (ранее – Br434,64); дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – Br449,28 (ранее – Br441,79); семья из четырех человек – Br413,10 (ранее – Br406,04); молодая семья из трех человек – Br446,97 (ранее – Br437,84). Документ вступает в силу после его официального опубликования.