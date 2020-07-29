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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ


16:17 29.07.2020

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства архитектуры и строительства «Об утверждении Инструкции о порядке ведения авторского надзора за строительством».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен с целью совершенствования законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе в части уточнения порядка ведения авторского надзора за строительством.

В настоящее время порядок ведения авторского надзора за строительством установлен в техническом кодексе установившейся практики ТКП 45-1.03-207-2010 «Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения» (далее – ТКП-207) После вступления в силу постановления «Об утверждении Инструкции о порядке ведения авторского надзора за строительством» ТКП-207 будет отменен.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 25 июня по 5 июля 2020 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронный адрес.

Количество участников общественного обсуждения не было ограничено, любое лицо могло направить свои замечания и предложения по проекту.

В установленные сроки замечания и/или предложения получены от 4 участников общественного обсуждения. Всего принято 8 замечаний и предложений.

Рассмотрение поступивших замечаний и предложений осуществлялось совместно с организациями, входящими в структуру министерства, к компетенции которых относятся высказанные замечания и предложения.

По результатам обсуждения учтены предложения по уточнению области применения Инструкции о порядке ведения авторского надзора за строительством (далее – Инструкция) (пункт 1 Инструкции). Авторский надзор будет осуществляться при возведении, реконструкции, ремонте, реставрации, технической модернизации, благоустройстве, сносе, консервации незавершенного строительством объекта.

Учтено предложение о том, что копия приказа разработчика проектной документации о включении специалистов в группу авторского надзора должна быть заверена. Дано понятие комплексной группы авторского надзора, а также перечислено, кто может в нее входить (пункт 7 Инструкции).

Также учтены предложения по фиксированию в журнале авторского надзора выявленных отступлений от проектной документации и нарушений требований технических нормативных правовых актов (пункт 18 Инструкции).

По поступившим предложениям уточнены редакции пунктов 6, 10 и 21 Инструкции, устраняющие неточности.

Неучтенные замечания не содержали конкретных предложений или не относились к предмету правового регулирования проекта постановления.
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