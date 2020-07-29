Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 67 от 22 июля 2020 г. на период с 1 августа по 31 октября 2020 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 256 рублей 10 копеек, что на 3,8% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2020 г.

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам (в ценах июня 2020 г.) составят: в среднем на душу населения – 256 рублей 10 копеек; трудоспособное население – 285 рублей 4 копейки; пенсионеры – 193 рубля 92 копейки; студенты – 246 рублей 72 копейки; дети в возрасте до трех лет – 160 рублей 79 копеек; дети в возрасте от трех до шести лет – 224 рубля 70 копеек; дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 274 рубля 48 копеек.

В связи с изменением БПМ с 1 августа 2020 г. автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров.

Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ на 3,8 процента.