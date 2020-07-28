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БОЛЕЕ 600 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ОХОТЫ ПОСТУПИЛО ОТ ГРАЖДАН В МИНЛЕСХОЗ


12:39 29.07.2020

Министерство лесного хозяйства продолжает работу по корректировке Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты. Соответствующий проект указа разработан ведомством в целях совершенствования порядка пользования охотничьими угодьями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, первоначальная редакция проекта указа была вынесена на общественные обсуждения. Они состоялись на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. Всего от заинтересованных (граждане, общественные организации, юридические лица) поступило 637 предложений по проекту указа.

Наиболее часто граждане высказывали предложения о запрете отстрела бездомных животных, кошек и собак, находящихся на территории охотничьих угодий, независимо от удаленности населенных пунктов (304 обращения), об установлении запрета на использование капканов (125 обращений), об установлении запрета на отстрел диких животных, зашедших на территорию населенного пункта, любыми способами (98 обращений).

Все предложения были рассмотрены Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь и межведомственной рабочей группой при подготовке проекта указа. По основным вопросам предложены компромиссные варианты решения с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

Работа по корректировке Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты продолжается.
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