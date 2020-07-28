|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ГОСНАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДО 2025 ГОДА
10:09 29.07.2020
Постановлением Совета министров № 438 от 27 июля 2020 г. утвержден перечень государственных программ научных исследований на 2021 – 2025 годы, а также определены их основные цели, государственные заказчики, организации-исполнители и объемы финансирования.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, всего в перечень включено 12 госпрограмм, среди которых: «Энергетические и ядерные процессы и технологии»; «Биотехнологии-2»; «Трансляционная медицина»; «Цифровые и космические технологии, безопасность человека, общества и государства»; «Природные ресурсы и окружающая среда»; «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства».
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2020
Курсы в банках
на 29.07.2020
Конвертация в банках
на 29.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте