Постановлением Совета министров № 438 от 27 июля 2020 г. утвержден перечень государственных программ научных исследований на 2021 – 2025 годы, а также определены их основные цели, государственные заказчики, организации-исполнители и объемы финансирования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, всего в перечень включено 12 госпрограмм, среди которых: «Энергетические и ядерные процессы и технологии»; «Биотехнологии-2»; «Трансляционная медицина»; «Цифровые и космические технологии, безопасность человека, общества и государства»; «Природные ресурсы и окружающая среда»; «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства».

Постановление вступает в силу после официального опубликования.