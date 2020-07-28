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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН О ГАРАНТИРОВАННОМ ВОЗМЕЩЕНИИ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ
15:37 28.07.2020
Подведены итоги публичного обсуждения законопроекта, предусматривающего корректировку закона "О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Нацбанке Беларуси, по проекту закона поступили замечания (предложения) от 5 участников общественного обсуждения (физических лиц), касающиеся:
нецелесообразности установления для индивидуальных предпринимателей ограничения по сумме возмещения при включении их в состав субъектов системы гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) (пункт 7 статьи 2 проекта закона);
нецелесообразности расширения возможностей для инвестирования временно свободных денежных средств государственного учреждения "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц" (агентство) в белорусских рублях в ценные бумаги ОАО "Банк развития Республики Беларусь" (пункт 16 статьи 2 проекта закона).
Принимая во внимание актуальность и значимость указанных вопросов для функционирования системы гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов), необходимо отметить следующее.
Индивидуальные предприниматели являются субъектами систем гарантирования (страхования) банковских вкладов (депозитов) в большинстве зарубежных стран, в том числе во всех государствах – участниках ЕАЭС. При этом размер возмещения банковских вкладов (депозитов) для них ограничивается.
В ходе подготовки проекта Закона применены аналогичные подходы. В соответствии с пунктом 7 статьи 2 проекта Закона максимальная сумма возмещения для индивидуальных предпринимателей в одном банке составляет 100 тысяч белорусских рублей.
При определении данной суммы принималось во внимание, что целями предоставления индивидуальным предпринимателям гарантий возмещения денежных средств является не только защита их прав и законных интересов, но и создание предпосылок для увеличения объема размещаемых в банках денежных средств, укрепление доверия к банковской системе Республики Беларусь.
Как показал анализ данных о размерах банковских вкладов (депозитов), в настоящее время большинство индивидуальных предпринимателей, банковские вклады (депозиты) которых будут покрываться гарантией, размещают в банках денежные средства в размере менее 40 тысяч белорусских рублей.
Кроме того, наличие максимальной суммы возмещения для вкладчиков – индивидуальных предпринимателей в одном банке имеет важное практическое значение, поскольку:
позволит перераспределять денежные средства, превышающие 100 тысяч белорусских рублей, в банковской системе;
исключает риски возникновения критической нагрузки на резерв агентства в связи с расширением субъектного состава участников системы гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) и возможным увеличением объема денежных средств, размещаемых ими в банках.
В целях защиты от обесценения при хранении денежные средства агентства должны размещаться в финансовые инструменты, приносящие достаточный доход и обеспечивающие при необходимости оперативный возврат вложенных средств.
Закон определяет принципы и перечень соответствующих им направлений инвестирования. В настоящее время в соответствии с частью третьей статьи 22 закона временно свободные денежные средства резерва Агентства и иные временно свободные денежные средства, входящие в состав имущества Агентства, могут быть размещены и (или) инвестированы в следующие объекты: в депозиты Национального банка; в государственные ценные бумаги Республики Беларусь; в ценные бумаги Национального банка.
В свою очередь Наблюдательный совет агентства в установленных статьей 22 закона рамках на основе анализа конкретной ситуации ежегодно утверждает оптимальные пределы, порядок и условия использования перечисленных финансовых инструментов.
Проект закона предусматривает расширение перечня направлений инвестирования средств Агентства путем включения в него ценных бумаг ОАО "Банк развития Республики Беларусь".
Данный инструмент является схожим по надежности и ликвидности с государственными ценными бумагами, поскольку при необходимой доходности имеет защиту в виде субсидиарной ответственности государства при погашении и на тех же условиях принимается в обеспечение кредитов Национального банка.
Возможность диверсифицировать инвестиции за счет применения ценных бумаг ОАО "Банк развития Республики Беларусь" облегчит оперативный возврат вложенных средств, в том числе путем продажи их по приемлемой цене или использования в качестве обеспечения при получении кредитных средств.
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