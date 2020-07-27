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МАРТ ДОПОЛНИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В АССОРТИМЕНТНЫЕ СПИСКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
09:56 28.07.2020
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 июля 2020 г. № 49 внесены изменения в постановление МАРТ № 28 от 27 июня 2017 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, документом дополнен перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для магазинов с универсальным ассортиментом продовольственных товаров, импортозамещающими товарными позициями «Специализированный пищевой продукт «Гематоген», «Крахмал кукурузный», «Шампиньоны свежие культивируемые».
Кроме того, в приложениях 4, 5, 7 постановления № 28 увеличено количество разновидностей ламп светодиодных с одновременным включением новой товарной позиции «Лампы светодиодные филаментные», которые произведены в рамках реализации инновационного проекта.
В министерстве обращают внимание, что позиция «Клеенка столовая» заменена позицией «Клеенка столовая2» с подстрочным примечанием «с учетом товаров иностранного производства», так как в настоящее время имеются перебои в ее производстве в республике.
Постановление № 49 вступает в силу после его официального опубликования.
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