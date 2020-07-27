ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ ДОПОЛНИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В АССОРТИМЕНТНЫЕ СПИСКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


09:56 28.07.2020

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 июля 2020 г. № 49 внесены изменения в постановление МАРТ № 28 от 27 июня 2017 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, документом дополнен перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для магазинов с универсальным ассортиментом продовольственных товаров, импортозамещающими товарными позициями «Специализированный пищевой продукт «Гематоген», «Крахмал кукурузный», «Шампиньоны свежие культивируемые».

Кроме того, в приложениях 4, 5, 7 постановления № 28 увеличено количество разновидностей ламп светодиодных с одновременным включением новой товарной позиции «Лампы светодиодные филаментные», которые произведены в рамках реализации инновационного проекта.

В министерстве обращают внимание, что позиция «Клеенка столовая» заменена позицией «Клеенка столовая2» с подстрочным примечанием «с учетом товаров иностранного производства», так как в настоящее время имеются перебои в ее производстве в республике.

Постановление № 49 вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2020
валюта курс
EUR 2.7949
USD 2.3889
RUB 3.3391
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7949 +0.0238
USD 2.3889 -0.0009
RUB 3.3391 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8150 2.8100
USD 2.4020 2.4100
RUB 3.3400 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 28.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1730
EUR/RUB 83.8000 84.4000
USD/RUB 71.7500 72.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте