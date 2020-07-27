Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 июля 2020 г. № 49 внесены изменения в постановление МАРТ № 28 от 27 июня 2017 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, документом дополнен перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для магазинов с универсальным ассортиментом продовольственных товаров, импортозамещающими товарными позициями «Специализированный пищевой продукт «Гематоген», «Крахмал кукурузный», «Шампиньоны свежие культивируемые».

Кроме того, в приложениях 4, 5, 7 постановления № 28 увеличено количество разновидностей ламп светодиодных с одновременным включением новой товарной позиции «Лампы светодиодные филаментные», которые произведены в рамках реализации инновационного проекта.

В министерстве обращают внимание, что позиция «Клеенка столовая» заменена позицией «Клеенка столовая2» с подстрочным примечанием «с учетом товаров иностранного производства», так как в настоящее время имеются перебои в ее производстве в республике.

Постановление № 49 вступает в силу после его официального опубликования.