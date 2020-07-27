Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства архитектуры и строительства «Об утверждении Инструкции о порядке ведения технического надзора за строительством».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен с целью совершенствования законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в том числе в части уточнения порядка ведения технического надзора за строительством.

В настоящее время порядок ведения технического надзора за строительством установлен в техническом кодексе установившейся практики ТКП 45-1.03-162-2009 «Технический надзор в строительстве. Порядок проведения» (ТКП-162) После вступления в силу постановления «Об утверждении Инструкции о порядке ведения технического надзора за строительством» ТКП-162 будет отменен.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 25 июня по 5 июля 2020 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронный адрес.

В установленные сроки замечания и/или предложения по проекту постановления получены от 5 участников общественного обсуждения.

Рассмотрение поступивших замечаний и предложений осуществлялось совместно с организациями, входящими в структуру министерства, к компетенции которых относятся высказанные замечания и предложения.

Ознакомиться с результатами рассмотрения замечаний и (или) предложений можно на сайте НЦПИ.