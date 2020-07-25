На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, подготовленный в целях совершенствования государственной политики в области охраны окружающей среды, правового обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как сообщаетНациональный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказывать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направлять организатору публичного обсуждения с 27 июля по 8 августа 2020 г. включительно на электронный адрес: с пометкой «Публичные обсуждения».