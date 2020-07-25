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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 8 АВГУСТА
13:48 27.07.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, подготовленный в целях совершенствования государственной политики в области охраны окружающей среды, правового обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Как сообщаетНациональный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказывать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направлять организатору публичного обсуждения с 27 июля по 8 августа 2020 г. включительно на электронный адрес: с пометкой «Публичные обсуждения».
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