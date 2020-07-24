В Беларуси с 1 августа повышается размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит на первого ребенка – 427,84 рубля; на второго и последующих детей – 488,96 рубля; на ребенка-инвалида – 550,08 рубля.

Рост данного пособия по сравнению с предыдущим перерасчетом (с 1 февраля 2020 г.) составит 5,5%.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитываются в связи с ростом среднемесячной заработной платы два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет: на первого ребенка – 35% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал; на второго и последующих детей – 40% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал; на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.

По данным Национального статистического комитета номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников республики во II квартале 2020 г. составила 1222,40 рубля и увеличилась в сравнении с IV кварталом 2019 г. на 5,5%.