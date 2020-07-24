ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ С 1 АВГУСТА ПОВЫШАЮТСЯ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ДО 3-Х ЛЕТ


10:12 27.07.2020

В Беларуси с 1 августа повышается размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составит на первого ребенка – 427,84 рубля; на второго и последующих детей – 488,96 рубля; на ребенка-инвалида – 550,08 рубля.

Рост данного пособия по сравнению с предыдущим перерасчетом (с 1 февраля 2020 г.) составит 5,5%.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет перерасчитываются в связи с ростом среднемесячной заработной платы два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет: на первого ребенка – 35% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал; на второго и последующих детей – 40% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал; на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения – 45% от среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал.

По данным Национального статистического комитета номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников республики во II квартале 2020 г. составила 1222,40 рубля и увеличилась в сравнении с IV кварталом 2019 г. на 5,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2020
валюта курс
EUR 2.7711
USD 2.3898
RUB 3.3399
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7711 +0.0087
USD 2.3898 +0.0041
RUB 3.3399 -0.0214
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7850 2.7950
USD 2.3980 2.4100
RUB 3.3350 3.3450
подробнее

Конвертация в банках
на 27.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1650
EUR/RUB 82.5000 84.1000
USD/RUB 71.7000 72.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте