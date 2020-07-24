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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 3 АВГУСТА ПРОДЛИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЕСТРА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В СФЕРЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
16:38 24.07.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси «О формировании, ведении и использовании Реестра методических материалов в сфере судебно-экспертной деятельности».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Государственный комитет судебных экспертиз.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 июля по 3 августа 2020 г.
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