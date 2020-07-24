НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДО 3 АВГУСТА ПРОДЛИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЕСТРА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В СФЕРЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16:38 24.07.2020 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси «О формировании, ведении и использовании Реестра методических материалов в сфере судебно-экспертной деятельности». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Государственный комитет судебных экспертиз. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 июля по 3 августа 2020 г.