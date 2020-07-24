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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОВОДИТСЯ СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ НЕКОТОРЫХ УСТАРЕВШИХ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ


15:32 24.07.2020

В целях совершенствования законодательства и в развитие новых Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях в настоящее время государственными органами проводится работа по системному пересмотру актов Совета министров, подчиненных ему республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов на предмет исключения из них устаревших или чрезмерных бюрократических требований, несоблюдение которых влечет административную ответственность и иные негативные последствия.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в рамках этой работы проводится сбор предложений граждан и организаций о различного рода проблемных аспектах практического применения вышеуказанных актов законодательства, содержащих чрезмерные требования или ограничения, которые могут влечь какие-либо негативные последствия, в том числе административную ответственность.

Изучать предложения будут заинтересованные государственные органы по отраслевой компетенции. Общая координация работы будет осуществляться Министерством юстиции.

Полученные материалы будут проанализированы и использованы при подготовке проектов постановлений Правительства и соответствующих актов республиканских органов государственного управления и местных исполнительных и распорядительных органов.

Предложения можно направлять до 15 августа 2020 г. в виде сообщений в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

Направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».
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