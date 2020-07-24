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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
14:14 24.07.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Государственного комитета судебных экспертиз «О порядке исчисления стажа экспертной работы».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом предусмотрено утверждение Инструкции о порядке исчисления стажа экспертной работы взамен действующего в настоящее время постановления Государственного комитета от 22 февраля 2016 г. № 10 «Об утверждении Инструкции о порядке исчисления стажа экспертной работы».
Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет судебных экспертиз.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 июля по 4 августа 2020 г.
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