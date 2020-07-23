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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАН УКАЗ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
10:01 24.07.2020
Александр Лукашенко 23 июля подписал указ № 291 "Об исполнении денежных обязательств".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, до конца года взыскание в бесспорном порядке денежных средств с банковских счетов плательщиков на основании исполнительных надписей может осуществляться только органами принудительного исполнения в рамках исполнительных производств.
«Указ позволит исключить автоматическое исполнение оформленного на основании исполнительной надписи платежного требования взыскателя и даст возможность должнику в случае нарушения его прав своевременно обратиться в суд с заявлением о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению», - говорится в комментарии к документу.
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