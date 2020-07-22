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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХРЕГЛАМЕНТ ЕАЭС О БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ


10:01 23.07.2020

Подведены итоги общественного обсуждения проекта решения Совета ЕАЭС «О изменений в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект решения подготовлен в целях приведения требований технического регламента в соответствие с международной практикой; исключения избыточных барьеров для ведения предпринимательской деятельности;устранения дублирования процедур оценки соответствия на компоненты химических смесей (химические вещества) и химических смесей; снижения технических барьеров в торговле и обеспечения свободного перемещения химической продукции, выпускаемой в обращение на территории государств – членов Евразийского экономического союза.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Беларуси.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 26 июня по 10 июля 2020 г.

Количество участников общественного обсуждения не было ограничено, любое лицо могло направить свои предложения и замечания по проекту.

При обсуждении проекта на сайте «Правовой форум Беларуси» оставлено одно предложение от Представительства компании 3 М следующего содержания: «Приложение 1 к ТР ЕАЭС 041/2017 дополнить позицией: «Медицинские изделия».

По результатам рассмотрения поступившего предложения НЦПИ сообщает, что указанное предложение не относится к объекту технического регулирования проекта изменений. В НЦПИ считают необходимым дополнительно рассмотреть указанное предложение с уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Предложение будет направлено Министерством здравоохранения Беларуси в ЕЭК.
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