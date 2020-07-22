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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВМИНА ПО ВОПРОСАМ ГОСЗАКУПОК
16:56 22.07.2020
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по вопросам госзакупок.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусматривается расширение перечня товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение к постановлению Совета министров № 206 от 17 марта 2016 г.), а также перечня документов, необходимых для целей подтверждения страны происхождения товара.
Кроме того, планируется исключение шестимесячного срока действия сертификата о происхождении товара формы СТ-1 в отношении товара, происходящего из Беларуси, и включение сертификата продукции собственного производства в качестве документа, подтверждающего право на применение преференциальной поправки в отношении товаров, происходящих из Республики Беларусь.
Помимо этого, предусматривается расширение перечня случаев осуществления государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме https://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=15543 на Правовом форуме Беларуси с 22 июля по 1 августа 2020 г.
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