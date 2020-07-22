Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 30 от 6 июля 2020 г. установлен перечень специальностей, на которые выпускники аграрных классов могут быть зачислены в вузы без вступительных испытаний.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в перечень включены 18 специальностей, среди которых: «экономика и организация производства в отраслях агропромышленного комплекса», «агрономия», «селекция и семеноводство», «защита растений и карантин», «плодоовощеводство», «агрохимия и почвоведение», «зоотехния», «ветеринарная медицина», «промышленное рыбоводство», «ветеринарная санитария и экспертиза», «сельское строительство и обустройство территорий», «управление охраной труда в сельском хозяйстве» и др.

Абитуриенты зачисляются по результатам собеседования, проводимого учреждениями высшего образования республики, при наличии в аттестате об общем среднем образовании отметок не ниже 7 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, при поступлении на условиях целевой подготовки специалистов.

Постановлением утверждена также Инструкция о порядке проведения собеседования с абитуриентами из числа лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) аграрной направленности учреждений общего среднего образования, при поступлении на условиях целевой подготовки специалистов на сельскохозяйственные специальности для получения высшего образования I ступени.

Документ вступает в силу после официального опубликования.